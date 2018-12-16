كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - حملة إعلامية لرفع الوعى الأثرى والحضارى لشباب القليوبية

الهيئة العامة للاستعلامات

أعلن مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات ، اليوم الأحد ، فى بيان صحفى، عن تنظيم حملة اعلامية لرفع الوعى الأثرى والحضارى للشباب بالتعاون مع الادارة العامة لهيئة الاثار بالقليوبية برئاسة الدكتور محسن حلمى بدوى، بهدف رفع الوعى الأثرى والثقافى لدى الشباب وتعريفهم بأهم المواقع الاثرية بمحافظة القليوبية بالإضافة الى نشر ثقافة حماية الاثار والحفاظ على المواقع السياحية.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة ، مدير مركز النيل للإعلام ، مشيرا الى أن الحملة يتحدث خلالها عدد من مفتشى الآثار ، تحت إشراف الدكتور أحمد نور الدين ،مدير ادارة الوعى الأثرى بالقليوبية ، ويقومون بشرح معالم المحافظة وما تحتويه من آثار فرعونية وإسلامية وكيفية المحافظة عليها والتوعية بأهمية تنشيط السياحة الداخلية لدى قطاع شباب طلاب المدارس والجامعات.