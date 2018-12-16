كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - صرف الدفعة الثالثة من طعم السحائى الثنائى لطلاب المدارس بدمياط

محافظ دمياط أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه سيتم اليوم استلام الدفعة الثالثة من طعم السحائى الثنائى(AC) لتطعيم طلاب المدارس بالمرحلة الأولى برياض الأطفال و الأول الابتدائى، مشيرة إلى سيتم استلام عدد 3600 أمبول سحائى ثنائى، بالإضافة إلى عدد 37920 أمبول تم استلامه مسبقا ليصبح إجمالى مجموع الجرعات 74000 جرعة ، مشيرة فى تصريحات صحفية ، الى أنه سيتم توزيع الدفعة الثالثة بنسب متساوية لكلا من القطاعين "ريف - حضر" على أن يتم التطعيم فى وقت واحد.

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