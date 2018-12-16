كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - إصابة 15 عامل فى تصادم أتوبيس بسيارة مكروباص بالشرقية

حادث تصادم

أصيب 15 عامل، في حادث تصادم أتوبيس بسيارة مكروباص، بالطريق الإقليمي، إتجاه بلبيس، وتم نقلهم لمستشفي بلبيس العام،تم إخطار نيابة بلبيس، برئاسة عمرو عبد العاطي، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مستشفي بلبيس العام، بوصول 15 عامل، مصابون بكدمات وسحجات، وتبين من التحريات تصادم أتوبيس 26 راكب بسيارة مكروباص بالطريق الإقليمي ناحية قرية العدلية مركز بلبيس .