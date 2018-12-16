كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - محافظ دمياط توافق على تغطية ترعة عزبة البرج

محافظ دمياط

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على تغطية ترعة عزبة البرج بالطريق الواقع أمام قرية الخياطة بتكلفة تقديرية 3.5 مليون جنيه.

وأشارت محافظ دمياط فى بيان لها اليوم إلى أن هذه الأعمال تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير طريق دمياط - عزبة البرج مضيفة أنه سيتم استكمال أعمال التغطية لباقى المساحة خلال خطة العام المالى 2019/2018.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد ظهر اليوم مع المهندس عبد السلام جابر رئيس الإدارة المركزية لمحافظتى دمياط وبورسعيد والمهندس علاء سعود مدير عام رى دمياط.