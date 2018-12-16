كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - النيابة تقرر تشريح ودفن جثة مسن عثر عليها بكرداسة

جثة

قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، تشريح ودفن جثة عامل لقى مصرعه متأثرا بأزمة صحية خلال تواجده مع صديقه بدائرة القسم لشراء مواد مخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهم "عبد العزيز. م" عاطل، 30 سنة، تربطه علاقة صداقة بالمتوفى "أشرف. ا" عامل، 50 سنة، لافتا إلى أنهم يتعاطون المواد المخدرة الهيروين، وخلال قيامهم بشراء تذاكر الهيروين تعرض صديقه لأزمة صحية فاستقلوا دراجة بخارية بصحبة آخر مجهول لنقله إلى المستشفى، لكنه توفى فى الطريق، فقرر صاحب الدراجة البخارية تركهم خوفا من المسائلة القانونية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم قرر إلقاء جثة صديقة بطريق الزراعات بمنطقة كرداسة، ولكن تمكن الأهالى من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على تذكرة هيروين فحرر محضر بالواقعة.