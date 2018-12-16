كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 07:45 مساءً - تحرير 1294 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

حملات مرورية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى ، مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور ، عن تحرير وضبط 1294 مخالفة مرورية متنوعة و شملت535 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و36 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و36مخالفة انتظار خاطئ وحجز12 سيارة و103 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو40 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 20 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 32 رخصة لمخالفة البيئة و 107 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 33 رخصة لمخالفة خط السير و29 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و20 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 36 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 41 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 24مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و22 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و41 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 8سيارات متروكة و28 مخالفة إزالة فاميه وتحرير39 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و17 مخالفة مواقف عشوائية و22 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير20 مخالفة زيادة التعريفة المقررة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.