كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - تكريم مبدعين بصالون ثقافى فى مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

تكريم مبدعين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيح اليوم الأحد صالون ثقافى يتضمن، شعر فصحي، وشعر العامية، وتأليف مسرحي، وغيرهم من ألوان الفنون، بحضور ١٠٠ شاب وفتاة، تتراوح أعمارهم من ١٨ وحتى٣٥ عاماُ، بإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وعبدالمنعم الكناني، وكيل الشباب، وحضور هشام غانم مدير إدارة خدمات الشباب.

وكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، 15شاب وفتاة ومنحهم شهادات تقدير لتميزهم لموهبتهم الشعرية.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ان تلك الصالونات الثقافية بمثابة المتنفس لأى شاب وفتاة ، وتخرج الجانب المضيء والموهبة الحقيقة لأبنائنا، ونستعين خلال تلك الندوات بشرح مبسط من المحاضرين المتخصصين فى الشعر والسيناريو والحوار.

وأضاف، محروس، ان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يتابع عن كثب كافة الموهوبين من الشباب فى كافة القطاعات الرياضية والثقافية، الذين يتم تصعيدهم لدعمهم بالشكل اللائق بهم، وهو ما دفعنا للتفكير فى عقد أول صالون ثقافى شهرى للكشف عن أى مواهب جديدة ، استعراض ماتم من مشروعات وأنشطه وأراء وأفكار الشباب وما يريدون منا تقديمه لهم.