كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - محافظ الدقهلية يستقبل رئيس تنفيذى بجهاز المشروعات

محافظ الدقهلية يستقبل رئيس تنفيذى بجهاز المشروعات استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بمكتبه، اليوم الأحد، نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تزور المحافظة لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بدعم الجهاز للشباب من أبناء الدقهلية. حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة والمهندس محمود محرز رئيس قطاع الفروع جهاز تنمية المشروعات وأيمن موسى مدير فرع الجهاز بالدقهلية.

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