كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - توزيع 798 بطانية للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

محافظ المنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه جارى توزيع 798 بطانية للمستحقين من الأسر الاولى بالرعاية، على مستوى الإدارات الاجتماعية التسعة، ضمن جهود المحافظة لتقديم أوجه الدعم والمساعدة للأهالى الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى .

من جانبه، قال عبد الحميد الطحاوى مدير مديرية التضامن الاجتماعى، إن توزيع البطاطين يأتى طبقاً للأبحاث الاجتماعية على الحالات لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وأضاف أن التوزيع يأتى بواقع 65 للعدوة و90 بمغاغة و90 ببنى مزار و46 بمطاى و90 بسما لوط و65 ببندر المنياو90 بمركز المنيا و65 بأبوقرقاص و65 ببندر ملوى و85 بمركز ملوى و47 بديرمواس.

فى سياق أخر، استقبلت محافظة المنيا وفدا من "نقابة الصحفيين " لزيارة الاثار والمعالم السياحية بالمحافظة، ضمن مبادرة "اعرف بلدك"، تحت رعاية دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

زار الوفد آثار بني حسن الشروق، وموقع رحلة العائلة المقدسة، ومتحف ملوي، وآثار الآشمونين، وتونا الجبل، كما نظمت المحافظة رحلة نيلية للوفد ، تم خلالها توزيع شهادات اتمام الدورة التدريبية الخاصة بالتعايش السلمي لتبادل الافكار والرؤي ،والتي قدمتها الكنيسة الاثقفية لشمال افريقيا والقرن الافريقي .

قال مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا إن الفعاليات يتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية التطوعية بوزارة الشباب والرياضة بهدف دعم السياحة الداخلية لشباب المحافظات المختلفة للمحافظة.