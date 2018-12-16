كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - الفريق التراس: إنشاء قاعدة صناعية لمهمات القطار السريع والمونوريل بالتعاون مع الصين

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تعزيز التعاون مع دولة الصين ومُواصلة ما تم الإتفاق عليه مُؤخرا خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين , خاصة في ظل قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والمُمتدة منذ زمن طويل , مشيرا أن الهيئة العربية للتصنيع تتعاون منذ تأسيسها مع كبري الشركات الصينية في العديد من مجالات التصنيع.

أضاف "التراس" أننا بحثنا فرص التعاون وكيفية الإستفادة من الخبرات الصينية لتعميق وتوطين التكنولوجيا لصناعات المونوريل والقطار السريع ,مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع نصب أعينيها توفير كافة الإمكانيات والسبل لتسريع عجلة التنمية في إطار النهضة والإنجازات غير المسبوقة التي تتم علي أرض مصر .

وذكر " التراس " أننا اتفقنا علي إقامة قاعدة صناعية لتلك الصناعات الواعدة في مجال القطار السريع والمونوريل, مشيرا أننا لدينا خبرات متميزة من خلال مصنع سيماف المتخصص في مهمات السكك الحديدية والمترو , لافتا إلي أن الدولة تعطي أولوية قصوي لمشروعات النقل، التي تمثل العمود الفقري للتنمية المنشودة, وهذا ما تؤكد عليه القيادة السياسية دوما في تكليفاتها بكافة المشروعات التنموية .

جاء هذا خلال مقابلة السيد دنج يونج رئيس مجلس إدارة شركة CR20G الصينية الرائدة في صناعات السكك الحديدية والقطار السريع والمونوريل

يأتى ذلك فى إطار إهتمام الحكومة بتطوير وتحديث إسطول العربات بمرفق السكة الحديد والمترو وإدخال القطارات السريعة والمونوريل .

وفي سياق مُتصل ,شدد الفريق عبد المنعم التراس علي أن الهيئة تضع نُصب أعينها تعميق نسب التصنيع المحلي لزيادة القيمة المُضافة بما يخدم الإقتصاد الوطني وتشغيلا للكيانات الإقتصادية الوطنية وتوفير للعملات الأجنبية.

ومن جانبه , أكد السيد "دنج يونج "رئيس الشركة الصينية علي أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع كأولوية أولي بإعتبارها مؤسسة وطنية وضرورة إستغلال كافة الإمكانيات المتاحة ,مشيرا إلي إتفاقه مع الفريق عبد المنعم التراس علي تكامل كافة الجهود والعمل علي تذليل كافة العقبات لتحقيق أعلي نسب التصنيع المحلي في مجالات القطار السريع والمونوريل.



