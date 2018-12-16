كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - فصل التيار الكهربائى عن 14 منطقة بمدينة قنا

فصل التيار الكهربائى أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق، أنه نظرا لإجراء أعمال الصيانة فإنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن 13 منطقة بمدينة قنا هى ( مخبز المحافظة – بجوار مدرسة الصنايع – منطقة الشئون – منطقة ياسين مهنى – منطقة الشيخ محمد المعنى – شارع الحاكم العسكرى - ام الفرج – شارع المعتقل – الست دميانه – النجار راشد – مصنع المكرونه – شارع مصر اسوان البحرى – مشروعات الامن الغذائى بالمعنى). وأكد المحافظ أن عملية الأنقطاع ستكون يوم الاثنين المقبل لمدة 4 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة .

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