كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - خصم 3 أيام من 48 عاملا بالشرقية لمغادرتهم العمل بدون تصريح

محافظ الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة 24 من العاملين ومسئولة سجلات الحضور والانصراف بالوحدة المحلية بسنهوت التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

كما قرر المحافظ مجازة 24 من العاملين بالوحدة المحلية بكفور نجم التابعة لمركز الابراهيمية بخصم ٣ أيام من الراتب لخروجهم علي مقتضي الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون إذن أو عذر قانوني.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف عبده سالم مدير الإدارة قامت بالمرور المفاجئ على الوحدة المحلية بسنهوت التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح والوحدة المحلية بكفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية وتبين عدم تواجد الموظفين .

وفي سياق أخر، قامت إدارة شئون البيئة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة وإدارة المتابعة بالمرور علي ٥ منشآت طبية بمركزي ( القنايات - ديرب نجم - الحسينية - كفر صقر - أبو حماد المركزي ) لضبط العمل والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض للإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وأوضح مدير إدارة البيئة ماهر الشناف أنه تم إستلام عدد ١٢ نموذج مشروعات ذات اشتراطات خاصة لفحصها وإبداء الرأي فيها بمعرفة إدارة شئون البيئة مشيرا إلي أنه تم إجراء المعاينة علي الطبيعة لعدد ٢ مشروع للتأكد من صحة البيانات الواردة بالنموذج وتم إبداء الرأي بالموافقة البيئية في عدد ٩ مشروعات ذات اشتراطات خاصة من النماذج الواردة للإدارة ، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تقنين عدد ٧ محطات محمول بنطاق (الزقازيق - منيا القمح - أبو حماد – ههيا ) وذلك بعد إجراء المعاينات بمعرفة لجان شئون البيئة للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين وزارة الإتصالات و وزارة الصحة والسكان و وزارة البيئة .