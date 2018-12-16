كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - شركه علي شركة والشغل مافيش تحت إدارة أسامة صالح

وقعت شركة مدينة الأثاث في دمياط بروتوكول تعاون مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بهدف تأسيس شركة مشتركة تتولى إقامة مجمع تجاري ومعارض على مساحة 138 ألف متر مربع؛ لخلق منصة لتسويق وتصدير الأثاث ومستلزماته تكون هي الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير والنهوض بصناعة الأثاث المصرية.

وقع بروتوكول التعاون اللواء ماجد السرتي رئيس شركة الإنتاج الحربي، وأسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، وأعرب صالح رئيس مجلس الإدارة لشركة مدينة دمياط لأثاث عن سعادته بالتعاون مع شركة الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن شركة مدينة دمياط للأثاث تعد مدينة صناعية تسويقية متكاملة للأثاث في دمياط تهدف إلى تنمية وتطوير صناعة الأثاث من خلال إقامة، وتشغيل وإدارة المصانع والوحدات الصناعية لتصنيع الأثاث بكل أنواعه وإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات الصناعية.

يأتي ذلك بهدف تطوير كيان متكامل ومتخصص في صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها.

وأضاف المهندس معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث، أن المشروع يعد من المشروعات القومية التي تسعى لتطوير صناعة الأثاث في محافظة دمياط كمنطقة صناعية متخصصة لصناعة الأثاث، مقامة على مساحة 331 فدانا بمحافظة دمياط، وتضم ورش، مراكز خدمية، أراضي صناعية، مركز تدريب، أرض معارض، فنادق، وقاعات للمؤتمرات.

وأكد أن الشركة ستعمل على تمويل وتطوير وبناء المركز التجاري للأثاث ومستلزماته، والذي سيضم 340 معرضا للأثاث ومستلزمات المنزل إضافة إلى الخدمات المكملة من مطاعم وكافتيريات وخدمات مالية وإدارية لخدمة محافظة دمياط بأكملها وتسويق ودعم صناعة الأثاث في مصر.