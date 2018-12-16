كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - محافظ قنا يشارك في جلسة صلح بمركز نقادة

محافظ قنا

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ان المحافظة ٦ملية انهاء الخصومة الثأريه رقم 101 ، والعى شهدت جلسة صلح القوده بين ابناء العمومة آل ابوالشيخ بكرى وآل الليثى بكرى بنجع القرية بقرية الأوسط قامولا التابعة لمدينة نقاده وذلك بحضور اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والنائب صبرى داوود والنائب حمدى سعد عضويّ مجلس النواب والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية والأنبا بيمن اسقف نقاده وقوص وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية وكبار العائلات .

وأكد الهجان أن محافظة قنا أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال الأمن والسلام الاجتماعي حيث تم اليوم انهاء الخصومة الثأرية رقم 101 خلال الأربع سنوات الماضية وهو مؤشر جيد على تغير ثقافات وأفكار اهالى قنا نحو انهاء الخلافات الثأرية بالصلح مشيرًا إلى أن ذلك ما كان ليتم لولا جهود رجال الأمن واعضاء لجنة المصالحات والدور التوعوى لوسائل الإعلام ودور الثقافة ومراكز الشباب ووزارة التربية والتعليم والجامعة ودور العبادة مقدما شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات واتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة ولكل من شارك في إنجاح هذا الصلح.

ومن جانبه اوضح مجدى القاضى أن مديرية أمن قنا تولى اهتمام كبيرًا لملف الخصومات الثأرية وتعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة وأعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات للوصول نحو قنا خالية من الخصومات الثأرية مقدمًا شكره وتقديره لأبناء العائلتين موجها الدعوة لجميع العائلات المتخاصمة بأن تتأسى بالعائلتين وتنهى خصوماتها ليعم الأمن والسلام بين الجميع وفي نهاية كلمته وعد مدير الأمن أهالي الأوسط قامولا ومدينة نقاده بأنه سيتم إنشاء وحدة فيش جنائي مميكن بالمدينة تقديرا للأهالي علي حسن تعاونهم مع المسئولين واستجابتهم لعقد المصالحات وذلك تخفيفا عليهم بدلا من الانتقال إلي مدن قوص وقنا لإستخراجه .