كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - تقرير إريكسون السنوى يتوقع - 34 مليون مستخدم مبكر للتكنولوجيات المستقبلية

أطلقت شركة إريكسون (المسجلة في ناسداك إريك) اليوم الإصدار الثامن من تقرير توجهات المستهلكين، "أبرز 10 توجهات استهلاكية لعام 2019" الصادر عن مختبر المستهلكين في إريكسون، والذي توقع وجود 34 مليون مستخدم مبكِّر للتكنولوجيات المستقبلية.

يقيّم الإصدار الأخير من التقرير السنوي أفكار وتوقعات المستهلكين حول التكنولوجيات المستقبلية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وتقنية الجيل الخامس والأتمتة. ويكشف التقرير أن التكنولوجيات المستقلة وتلك التي تتنبأ بالمزاج يمكن أن تساهم بتغيير الحياة اليومية للناس بشكل جذري.

وتعليقاً على الإطلاق قال الدكتور مايكل بيورن، رئيس قسم الأبحاث في مختبر المستهلكين بإريكسون: " تخيلوا معي بأن التكنولولجيا المستقبلية ستوفر لنا هاتفاً ذكياً يعرفك تمام المعرفة، حيث يمكنه بفضل الذكاء الاصطناعي التعرف على الحالة النفسية التي تمر بها فقط من خلال النظر في عينيك. ومن الواضح أن مستخدمي التكنولوجيا يستشرفون المستقبل ليقدموا لنا أجهزة يمكنها فهمنا على نحو مثالي.

ونستعرض هنا هذه الاتجاهات العشر لعام 2019 وما بعده:

1- أجهزة واعية قابلة للإرتداء

يعتقد أكثر من 60% من مستخدمي المساعد الافتراضي أن الأجهزة التي تفهم مزاجنا ستصبح أجهزة رائجة الاستخدام خلال ثلاث سنوات من الآن.

2- المناقش الذكي

يؤمن أكثر من 65٪ من مستخدمي المساعد الافتراضي أن أجهزة المحادثة الذكية ستكون بمثابة المنصة التي يمكن التحدث معها ومناقشة مواضيع مهمة تماماً كما نفعل مع أفراد العائلة خلال ثلاث سنوات.

3. تطبيقات المتابعة

يعتقد أكثر من 45% من المستهلكين أن العديد من التطبيقات تجمع البيانات عنهم حتى عند عدم استخدامها.

4- الموافقة القسرية

أظهر 51% من المستهلكين إنزعاجهم من ضرورة قبول ملفات تعريف الارتباط لجمع البيانات.

5- إنترنت المهارات

عبر أكثر من 50٪ من مستخدمي الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي عن رغبتهم في الحصول على تطبيقات ونظارات وقفازات توفر توجيهات مساعدة لإنجاز المهام العملية اليومية مثل الطهي أو إجراء الإصلاحات.

6. استهلاك بدون تماس

صرح حوالي نصف مستخدمي المساعد الافتراضي عن حاجتهم لدفع الفواتير والاشتراك بالعديد من الخدمات بشكل آلي، بالإضافة إلى توفير الحاجات المنزلية التي يحتاجونها بطريقة تلقائية.

7- التخمة العقلية

يتوقع 31% من المستهلكين الذهاب قريباً إلى "مراكز اللياقة العقلية" لممارسة التفكير، حيث أن اتخاذ القرارات اليومية بات أمراً آلياً لا يحتاج إلى التفكير في الكثير من الأحيان.

8- شخصية صديقة للبيئة

يرغب 39% من المستهلكين بالحصول على خدمة مراقبة بيئية تقوم بقياس بصمتهم الكربونية.

9- توأمي الرقمي

أعرب 48٪ من مستخدمي تقنيات الذكاء الإصطناعي والواقع الافتراضي عن رغبتهم في تصميم شخصية الكترونية تحاكيهم بشكل متكامل، بحيث يمكنهم التواجد في مكانين في وقت واحد.

10- تقنية الجيل الخامس تخلق مجتمعاً آلياً

يعتقد حوالي 20 % من مستخدمي الهواتف الذكية أن تقنية الجيل الخامس ستوفر اتصالاً أفضل لأجهزة تقنية إنترنت الأشياء، مثل الأجهزة المنزلية وأجهزة المرافق.

وفيما يختلف الناس حول اعتبار هذه التكنولوجيات المستقبلية كتهديد لحياتنا أو نوع من الفرص التي تفتح آفاق التكنولوجيا، يقول الدكتور قال بيرنيلا جونسون ، رئيس مختبر المستهلكين والقطاعات في شركة إريكسون: " نحن نعيش فعلاً في عصر يتفاعل فيه البشر والآلات الذكية مع بعضهم االبعض ويعملون جنباً إلى جنب. وقد قمنا حتى الآن، باتخاذ خطوات خجولة لاستشراف المستقبل، حيث لا يزال يتعين علينا تطوير مستقبل بدون تماش عبر اللجوء إلى العديد من الاستراتيجيات، وما زلنا نمتلك القدرة على صناعة هذا المستقبل.

تستند الإحصاءات الواردة في التقرير إلى الأنشطة البحثية العالمية لمختبر المستهلكين من اريكسون على مدى أكثر من 23 عاماً، وتعتمد بشكل أساسي على بيانات تم جمعها من استطلاع للرأي عبر الإنترنت تم إجراؤه خلال شهر أكتوبر 2018 لمستخدمي الإنترنت المتطورين في 10 مدن رئيسية حول العالم.