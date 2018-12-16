كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - وفاة أرملة كامل زهيري نقيب الصحفيين الأسبق

اعلن جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، وفاة أرملة الكاتب الصحفي الكبير والنقابي الشهير الراحل كامل زهيري نقيب الصحفيين الأسبق، ووالدة الزميل الكاتب الصحفي عمرو كامل زهيري. يذكر أن كامل زهيري، والذي كان يلقب بـ"نقيب النقباء" توفي قبل 10 سنوات يوم 24 نوفمبر عام 2008، بعد حياة حافلة بالعطاء للصحافة المصرية ونقابة الصحفيين المصريين.

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