كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - مشهد صادم لرجل يغسل شعره من الشامبو تحت المطر - فيديو

في مشهد طريف وغريب، قرر رجل الاستفادة من سقوط الأمطار وخرج من نافذة شقته لغسل شعره.

فبعد هطول الأمطار الغزيرة في مدينة شنغهاي، اغتنم الرجل الفرصة لغسل شعره من الصابون، وظهر في مقطع فيديو يحني جسمه خارج النافذة، وبدأ يفرك الصابون في شعره قبل أن يترك مياه المطر تشطفه.

وبعد لحظات، يمكن رؤية سيدة تحاول إقناع الرجل بالتوقف والدخول لاستكمال تنظيف شعره داخل المنزل.

التقط أحد جيران الرجل المشهد الطريف، وقام بتحميله عبر إنستجرام، وعلق أنه لم ير أي شخص يفعل ذلك من قبل، حيث استمر الرجل لمدة 10 ثوان على الأقل تحت المطر قبل أن تأتي زوجته وتسحبه للداخل.