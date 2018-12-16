كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - رانيا يوسف تتألق بالقفطان المغربي ..صور

خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وظهرت "رانيا" في الصور وهي ترتدي قفطان مغربي باللون البرتقالي، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن رانيا يوسف شاركت في بطولة مسلسل "كأنه إمبارح" الذي حقق نجاحصا كبيرًا، وشاركها البطولة أحمد وفيق، محمد الشرنوبي.









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