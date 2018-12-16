كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - ضبط صاحب مخبز لاتهامه بالاستيلاء على المواد التموينية

حملات تموينية

ضبطت مباحث التموين بالجيزة صاحب مخبز لاتهامه بالاستيلاء على المال العام، بواسطة تجميع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، والحصول على المواد التموينية المدعمة بالعياط.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع صاحب مخبز بإحدى القرى التابعة لمركز العياط، لعدد من بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، بقصد الاستيلاء على مقررات التموين المدعمة، لتحقيق أرباح مادية.

وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 312 بطاقة تموينية، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كما تحقق النيابة مع صاحب مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بأبو النمرس، لحيازته 29 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك، بقصد طرحها للبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.