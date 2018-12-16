كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - شاهد.. لطبفه ترتدي الحجاب في العاصمه السعوديه

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي العباءة والحجاب أثناء زيارتها للمملكة العربية السعودية.

وعلقت لطيفة على الصورة قائلة: "بين أهلي وناسي في الرياض، في المملكة العربية السعودية، الرياض عاصمة الإعلام العربي، استنونا".

وتشارك لطيفة في الاحتفال الذي تقيمه وزارة الإعلام السعودية، غدا الإثنين الموافق 17 ديسمبر، بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي.

