كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - سقوط رجال الشرطة "المزيفيين" لاستيلائهم على 28 ألف

ضابط شرطة مزيف

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الشرقية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة انتحال صفة رجال شرطة، وسرقة مبلغ مالى من تاجر منظفات بالشرقية .

وتلقى مركز شرطة أبوكبير بالشرقية بلاغًا من ( تاجر منظفات" بأنه أثناء تواجده أمام منزله فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص، وترجل منها أربعة مجهولين، وادعوا أنهم ضباط شرطة "مباحث" وفتشوه واستولوا على( 28 ألف جنيه ) بزعم أنها من متحصلات الإتجار فى النقد الأجنبى، وفروا هاربين .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة "محمد.ب" قهوجى له معلومات جنائية مسجلة وآخرين، مُقيمين بدائرتى مركزى شرطة الزقازيق وأبوكبير .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (طبنجة، بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار ) واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بعلمه بأن المجنى يحوز مبالغ مالية كبيرة، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام سيارة ميكروباص خاصة بالسائق، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، والسيارة المستخدمة فى الواقعة.