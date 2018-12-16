كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - سامو زين يستعد لإحياء حفل رأس السنه بالقاهره

يستعد النجم سامو زين، لإحياء حفل غنائي ضخم، بمناسبة رأس السنة الجديدة، الإثنين الموافق 31 ديسمبر الجاري، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومن المقرر أن يشدو "سامو" خلال الحفل بباقة من أروع أغنياته القديمة بالإضافة إلى احتفاله مع جمهوره بنجاح أحدث ألبوماته الغنائية "لو عمري يرجع" الذي يضم: "الأسطوانة المشروخة"، و"أول ما تبتسميلي"، و"هو ده"، و"ولا حد يوصله"، و"قلبي عليك يكلمني"، و"حب أحلى سنين" وغيرها.

طرح "سامو" مؤخرًا أحدث فيديو كليب له بعنوان "الأسطوانة المشروخة" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاون خلاله مع المخرج إسماعيل الأبرص، والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع طارق توكل.

ويحضر ساموزين لتصوير فيلمه الجديد "تحت المطر" مع المنتج أحمد أسماعيل، والمخرج عبدالعزيز حشاد، ويعود به للسينما بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات.