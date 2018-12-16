كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - محمد عادل إمام يتعرض لحادث دراجة بخارية
تعرض الفنان محمد عادل إمام لحادث أثناء تصوير أحد المشاهد في فيلمه الجديد «لص بغداد»، حيث أصيب بكدمات متفرقة بجسده وجروح، حيث كان يقود دراجة بخارية.
وطمأن إمام جمهوره على حسابه الشخصى إنستجرام وكتب: «الحمد لله على كل شيء، حادثة موتوسيكل أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم لص بغداد، بس ربنا ستر، أنا الحمد لله بخير، شوية كدمات على جروح».
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