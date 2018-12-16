كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - القبض على سائق قتل صياد فى الغردقة بسبب خلافات مالية

قتل

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن البحر الأحمر فى ضبط مرتكب واقعة مقتل شخص بالغردقة لوجود خلافات مالية بينهما.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحرالأحمر بمقتل صياد، مُقيم بدائرة القسم، إثر إصابته بجرح طعنى بالرقبة خلال مشاجرة بينه وسائق، مُقيم بدائرة مركز قنا "له معلومات جنائية" لوجود خلافات مالية بينهما .

وتم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم الهارب بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحرالأحمر وقطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مكان اختباء المتهم بدائرة مركز شرطة قنا .