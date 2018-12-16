كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - البريميرليج - أرسنال يخسر لأول مرة منذ 22 مباراة أمام ساوثهامتون

أرسنال

تعرض أرسنال للخسارة الأولى بعد 22 مباراة بدون هزيمة في مختلف المسابقات، حيث سقط أمام مضيفه ساوثهامتون في الجولة 17 من البريميرليغ ( 2-3 )، ليتحمد رصيده عند 34 نقطة ويبقى خامساً، ورفع ساوثهامتون رصيده إلى 12 ليصبح السابع عشر.

بعد أن ضاع هدف لأرسنال بواسطة اوباميانغ، تمكن فريق ساوثهامتون من إفتتاح التسجيل عند الدقيقة 20 بعد كرة عرضية مرفوعة من الجهة اليسرى عن طريق اللاعب ماثيو تارغيت، قابلها المهاجم داني إنجز برأسية جميلة في مرمى بيرند لينو.

وبعد ثمانية دقائق نجح فريق أرسنال في إدراك التعادل بعد كرة لعبها اليكس ايوبي على الجهة اليسرى إلى الاسباني ناتشو مونريال الذي تقدم بالكرة وأرسلها عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ليقابلها هنريك مخيتريان برأسية رائعة في الشباك.

وعاد أصحاب الأرض للتقدم مجدداً في الدقيقة 44 بكرة رأسية جديدة، ومرة أخرى عن طريق رأس الحربة داني إنجز، الذي تلقى كرة مرفوعة من اليمين هذه المرة، عن طريق المتميز ناثان ريدموند، ليباغث الحارس لينو ويضعها على يساره بإقتدار.

وفي الدقيقة 52 تمكن أرسنال من تسجيل التعادل، بعد كرة إفتكها الغندوزي، وإستلمها لاكازيت الذي أوصلها إلى مخيتريان على مشارف منطقة الجزاء ليسددها الأرميني فضربت في المدافع فيسترجارد وخدعت الحارس ماكارثي وعبرت إلى المرمى.

وجاء هدف الفوز لساوثهامتون عن طريق البديلين شين لونغ وتشارلي اوستن، وبنفس الكيفية، حيث رفع لونغ الكرة من الجهة اليمنى بإتجاه اوستن على القائم الثاني الذي قابلها برأسية جميلة في المرمى، وينتهي اللقاء بفوز ساوثهامتون 3-2.