كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - خبير امريكى: واشنطن لم تتخلى عن الأكراد وتدعهم حتى الآن

قال محلل السياسات الأمنية بالبنتاجون سابقاً، مايكل معلوف، إن الولايات المتحدة لم تتخلى عن أحد من حلفاءها، وأنها مع الأكراد منذ فترة ومازالت معهم حتى الآن في سوريا، مشيرا إلى أن هناك أزمة بين تركيا وبين الولايات المتحدة كون الأولى تريد التحرك ضد الأكراد بشكل يُعمق من الصراع في المنطقة.

وأضاف معلوف خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن روسيا تدعم الأكراد أيضا من جانبها وترى أنها لابد أن تعمل مع تركيا ولا تريد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، معرباً عن اعتقاده أن موسكو ستستمر في دعم أنقرة بما يؤثر على الأكراد في النهاية، إلا أن واشنطن عليها أن تستمر في دعمها للأكراد.

وأوضح معلوف أن الولايات المتحدة في النهاية تريد عدم تقسيم سوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تدعو إلى حرب مع إيران أو روسيا، وأن نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، مازال ذو سيادة وواشنطن تضع نفسها كهناك خط رادع للتوسع الإيراني في شمال الأوسطي ولحماية المنطقة ككل.