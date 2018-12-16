كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - بالفيديو.. تشيلسي يحقق فوزاً ثميناً على برايتون بالدوري الإنجليزي

تشيلسي

حقق فريق تشيلسي فوزاً مهماً ومستحقاً على حساب نظيره فريق برايتون في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم عل أرضية ملعب ” فالمر ” بنتيجة 2-1 , في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

ورفع فريق تشيلسي رصيده بعده هذا الإنتصار الثمين الى 37 نقطة في المركز الرابع في سلم الترتيب العام وبفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الثالث , بينما تجمد رصيد فريق برايتون عند النقطة 21 في المركز الثالث عشر .

وسجل فريق تشيلسي هدف التقدم عن طريق اللاعب ( بيدرو رودريجيز ) في الدقيقة ” 17 ” , وذلك بعد كرة وصلت الى هازارد الذي دخل منطقة الجزاء بمهارة وسرعة كبيرة قبل أن يرسل كرة عرضية أرضية حولها بيدرو في الشباك بسهولة .

وإستطاع تشيلسي أن يسجل هدف ثاني عن طريق ( إيدين هازارد ) في الدقيقة ” 33 ” , بعد كرة خاطئة وصلت الى ويليان الذي مرر بينية الى هازارد الذي انفرد من منتصف الملعب وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك .

وجاء هدف برايتون الوحيد في اللقاء عن طريق ( سولومون مارش ) في الدقيقة ” 66 ” , بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن ثم رأسية من فرنانديز داخل منطقة الجزاء وصلت الى مارش الذي سددها في الشباك , لينتهي اللقاء2-1 .