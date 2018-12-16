كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - عاجل - التشكيل الرسمي لكلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد
ليفربول
أعلن مدرب ليفربول عن تشكيلة الفريق التى ستواجه مانشستر يونايتد , في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج ” , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” آنفيلد ” معقل الريدز .
فريق ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام مؤقتاً برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر فريق مانشستر سيتي الذي فاز أمس على إيفرتون , بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 26 نقطة .
ويسعى فريق ليفربول في لقاء اليوم لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وإستعادة الصدارة من جديد , بينما يتطلع مانشستر يونايتد الى تحقيق نتيجة إيجابية ومرضية للمنافسة على المراكز الأربعة المتقدمة .
:: وجائت تشكيلة ليفربول الرسمية كالأتي ::
اليسون
روبيرتسون – فان ديك – لوفرين – كلاين
كيتا – فينالدوم – فابينهو
ماني – فرمينهو – صلاح
:: وجائت تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية كالأتي ::
دي خيا
دالوت – سمولينج – لينديلوف – دارميان
يونغ – هيريرا – ماتيتش
راشفورد – لوكاكو – لينجارد
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - التشكيل الرسمي لكلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .