كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - عاجل - التشكيل الرسمي لكلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول

أعلن مدرب ليفربول عن تشكيلة الفريق التى ستواجه مانشستر يونايتد , في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج ” , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” آنفيلد ” معقل الريدز .

فريق ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام مؤقتاً برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر فريق مانشستر سيتي الذي فاز أمس على إيفرتون , بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 26 نقطة .

ويسعى فريق ليفربول في لقاء اليوم لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وإستعادة الصدارة من جديد , بينما يتطلع مانشستر يونايتد الى تحقيق نتيجة إيجابية ومرضية للمنافسة على المراكز الأربعة المتقدمة .

:: وجائت تشكيلة ليفربول الرسمية كالأتي ::

اليسون

روبيرتسون – فان ديك – لوفرين – كلاين

كيتا – فينالدوم – فابينهو

ماني – فرمينهو – صلاح

:: وجائت تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية كالأتي ::

دي خيا

دالوت – سمولينج – لينديلوف – دارميان

يونغ – هيريرا – ماتيتش

راشفورد – لوكاكو – لينجارد