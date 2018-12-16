كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - قرايبنا في الاقصر دخلوا مستشفي وحلفوا ليضحكوا أهالي المرضى

نشرت صفحة مصر الجديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، فيديو طريف للشخصية الشهيرة "الحاج الضوي" ، داخل مستشفي بالاقصر . وادي الخاج الضوي فقرة كوميدية بين اهالي المرضي ليحاول التخفيف عنهم اوجاعهم واحزانهم . شاهدوا الفيديو الطريف

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