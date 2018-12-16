كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - الرئيس السيسي يلتقي ممثلي 13 شركة نمساوية كبرى

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار زيارته للعاصمة النمساوية فيينا، المسئولين عن حوالي 13 من كبرى الشركات النمساوية بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين، وذلك في لقاء تنظمه الغرفة التجارية النمساوية.

وجاء في تقرير نشرته الهيئة العامة للاستعلامات، أن اللقاء يستهدف بحث سبل زيادة الاستثمارات النمساوية في مصر ودعم التبادل التجاري والتعاون الفني والتكنولوجي والعلمي مع النمسا.

كما يعرض الرئيس ما حققته مصر من إنجازات في مجال النهوض الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته الحكومة المصرية وبدت نتائجه الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ويشارك الرئيس السيسي خلال زيــارته للنمسا فــي منتدى أفريقيا – أوروبا الذي يعقد بدعوة مشتركة من كل من مستشار النمسا سباستيان كورتز، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والرئيس البورندي بول كاجاي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

ويشارك في أعمال المنتدى "جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية وكذلك "انطونيوتاياني" رئيس البرلمان الأوروبي، وقادة ووزراء وممثلون عن عدد كبير من الدول الأفريقية والأوروبية.

وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "التعاون في العصر الرقمي" ويستهدف بحث تعزيز التعاون بين القارتين الأوروبية والأفريقية في مجالات الابتكار والتحول التكنولوجي الرقمي، بمشاركة شركات أوروبية وأفريقية، بالإضافة إلى بحث سبل تمويل المشروعات الجديدة ودعم التنمية في مجالات الزراعة وانتاج الطاقة المتجددة لتحسين ظروف المعيشة في الدول الأفريقية ودعم التنمية المستدامة.