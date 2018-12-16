كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - بعد وصول القتلى لـ16 طارق علام يتدخل للصلح بين"الطوايلة والغنايم"

أبدى الإعلامي طارق علام، استعداده للتدخل لإجراء صلح بين عائلتين "الطوايلة والغنايم" بينهم ثأر بإحدى قرى مركز أبوتشت بمحافظة قنا، بعدما وصل عدد القتلى بينهم إلى 16 قتيلا.

وقال اللواء خالد عبدالعال عضو مجلس النواب عن دائرة أبوتشت، إن المشكلة كانت بسيطة في البداية ولكنها تطورت وتجددت منذ 4 سنوات.

وأوضح عبدالعال، أن جميع رموز وعواقل العائلات تدخلوا لإنهاء الخصومة ولكنهم فشلوا، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف وشيخ الأزهر تدخل شخصيًا لإنهائها ولم ينجح في ذلك.

وأشار عبدالعال إلى أن سبب عدم إتمام الصلح بين العائلتين المتصارعتين في أبوتشت بأنه لا يوجد كبير لهم يتم الاتفاق معه.

وأكد عبدالعال، أنه لا توجد حياة في القرى وأن الرجال هاربون ويقيمون في مزارع القصب بسبب هذه المشكلات.

وطالب علام من النائب اللواء خالد عبدالعال اعادة الاتصال بهذه العائلات مؤكدًا أنه سيتدخل بشكل شخصي وسيطالب أصدقائه مع عواقل عائلات الصعيد بالتدخل.

وتلقى علام استغاثة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أحد الأهالي يستغيث بسبب انتشار المشاجرات التي تقع بين عائلتي "الطوايلة والغنايم" والتي يستخدم فيها الأسلحة النارية بكثرة مما عرض بعض الأبرياء للقتل بسبب ضرب النار العشوائي.