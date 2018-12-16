كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - طارق عامر: "المركزي" يستهدف إطلاق صندوق دعم الابتكار برأسمال مليار جنيه

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك يستهدف إطلاق صندوق دعم الابتكار برأسمال مليار جنيه للمساهمة في رؤوس أموال المشاريع الابتكارية خلال العام المقبل 2019، موضحا أنه يتم حاليًا الانتهاء من وضع الأسس والآليات اللازمة لإنشاء الصندوق.

وأضاف، على هامش مشاركته في المؤتمر العربي الأول للاقتصاد الرقمي، المنعقد حاليا في أبو ظبي، أن البنك المركزي خصص 20 مليار جنيه لصالح المشروعات متناهية الصغر للتمويل عبر البنوك والجمعيات الأهلية، متابعا أن حجم التمويلات عبر المبادرة ارتفع إلى 16 مليار جنيه، وساهم في توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل.

واستعرض عامر، استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تعتمد على تأدية البنك المركزي دور المنسق عبر التدخل بشكل تقني ومهني، واستخدام آلياته لتعزيز فكر الشمول المالي الذي يدعم الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى اتجاه البنك لتدشين النظام المعلوماتي لدعم الأجيال المقبلة.

وأوضح أن «المركزي» يعمل على الدعم والابتكار، مع تأسيس نظام مالي قوي في مصر، كما يعمل على التوسع في التقنيات المالية والرقمية، عبر تأسيس المجلس القومي للمدفوعات، مؤكدا أن مصر نجحت في التغلب على معوقات تبادل المعلومات مع الأسواق العالمية، حيث اتجه البنك المركزي لعمليات تقييم المخاطر، وتأسيس المنهجيات في التعامل مع الأسواق الخارجية.

وتابع أن أبرز التحديات تتمثل في التوعية للمواطنين وكيفية جلب الاستثمارات والبنية التحتية من الإنترنت وضمان التنافس الذي يصب في مصلحة العميل وشفافية التعامل، موضحا أن عدد سكان مصر ارتفع إلى 100 مليون مواطن، ويجب إعطائهم الفرصة للتعامل مع الاقتصاد الرقمي، كما ارتفع عدد عملاء المحافظ الإلكترونية إلى ما يزيد على 10 ملايين.

وأكد أن القطاع المصرفي بدأ في تطبيق الاقتصاد الرقمي مبكرا، حيث اتجه عامر عام 2008 عندما كان رئيساً للبنك الأهلي المصري، للعمل على إقامة فروع للبنك، وربط المعلومات الخاصة بالفروع بنظام معلوماتي واحد، وهو ما مثل تحديا كبيرا، إلا أن البنوك المصرية الآن أصبحت مرتبطة إلكترونيا.

وأردف: "اكتشفنا أن كل 10 سنوات يصيبنا أزمة مالية وهبوط في العملة، لعدم الاهتمام بالمصادر المالية، إلا أن القطاع المصرفي الآن يمتلك معدلات توظيف قروض للودائع نسبتها 45%، ما يمثل فرصة لنا للتمويل ورفع معدلات التوظيف".