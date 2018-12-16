كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - عصام محام انتحر بـ"سلك دش" في حلوان.. "بعدما ترك عمله"

مرت الأيام الأخيرة ثقيلة على المحامي الشاب بعدما ترك عمله، فلم يجد لنفسه مصدر رزق يقتات منه، فهانت عليه روحه وقرر التخلص من حياته بشنق نفسه راغبًا في راحة أبدية من عناء الحياة ومنغصاتها، أعدّ العدة لذلك وحدد الساعة السادسة مساء الأربعاء الماضي للتنفيذ دون رجعة أو تردد، غافلا عن اعتبارات كثيرة وحلول أكثر قد تحسن وضعه وتعيده إلى رشده قبل فوات الأوان.

"عصام. ع. أ" يعمل محاميًا ويقيم في شقته بالمساكن الاقتصادية في حلوان، نفذّ مخططه بالانتحار بقطع "سلك الدش" وتخلص من حياته آملا في الراحة الأبدية.

استقبل مستشفى النصر بحلوان، الأربعاء الماضي، جثة "عصام" إثر شنق نفسه باستخدام "سلك الدش".

تحريات أجهزة الأمن قالت إن المتوفي، 38 سنة، كان يمر بأزمة مالية ونفسية حادة، دفعه ذلك للتخلص من حياته والانتحار في شقته بحلوان، حيث ربط سلك الدش في سقف غرفته وتعلّق فيه بعد وضعه حول رقبته، حتى فارق الحياة، المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، تلقى إشارة من مستشفى النصر بحلوان بوصول شاب في العقد الثالث من عمره، مصابًا في منطقة الرقبة، وفارق الحياة أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى.

النيابة العامة قررت ندب الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب وكيفية الوفاة، ثم صرّحت بدفنه بعد ذلك، ليوارى الثرى ومعه آماله وأحلامه بعد أن وأد كل شئ باختياره.