كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 06:24 مساءً - تل ابيب تحذر لبنان بعد نفقاً رابعاً لحزب الله على الحدود

فجّر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، نفقاً رابعاً لحزب الله، ممتداً من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حدد مسار هذا النفق في وقت سابق، وأخضعه للمراقبة الإلكترونية ولمراقبة بالكاميرات، كما فعل مع الأنفاق الثلاثة السابقة التي كشفها وفجرها في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يحدّد الجيش مكان النفق الجديد على الحدود مع لبنان، وقال إنه لا يشكل "تهديداً وشيكاً" للسكان الإسرائيليين في محيطه

وعند اكتشاف الأنفاق الثلاثة السابقة، أكد الجيش الإسرائيلي أنها لا تشكل "تهديدا وشيكا" للسكان الإسرائيليين على الحدود. وأكدت حينها إسرائيل أنها وضعت عبوات ناسفة داخل النفق وحذرت أي شخص يدخله من الجانب اللبناني سيكون معرضا للخطر.

وبدأت إسرائيل في الخامس من كانون الأول/ديسمبر عملية لتدمير أنفاق تقول إنها لحزب الله، رصدتها على الجانب الإسرائيلي من الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي إن الأنفاق يمكن أن تستخدم لعمليات لحزب الله ضد إسرائيل.