"ابعد عن بنتي".. "محمد" طالب ثانوي أحب فتاة فألقته أمها من الطابق السابع

أثار منشور جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، بعدما اتهم سيدة بقتل طالب بالمرحلة الثانوية لوجود علاقة حب تجمعه بابنتها وتدعى "رحمة"، بعدما قيدته بسلك كهرباء وألقته من الطابق السابع ببورسعيد، حسب ما جاء بالمنشور.

وكان المنشور، ذكر أن الأم اتصلت بابنتها، وطلبت منها اصطحاب الشاب لشقتهما الكائنة في الطابق السابع بأحد الأبراج السكنية، ليفاجئ الشاب بـ3 رجال اعتدوا عليه بالضرب وألقوه من الشرفة مقيد بسلك كهربائي، ليفارق الحياة بعد ساعات من وصوله المستشفى.

وكانت النيابة العامة، أجرت تحقيقات في مصرع طالب سقط من الطابق السابع بمنطقة أبراج خان الخليلي، بحي المناخ ببورسعيد.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى تورط سيدة وأخرين في قتل الطالب محمد أحمد السيد، 17 سنة بالمرحلة الثانوية، يقطن في نطاق حي المناخ، لارتباطه بابنتها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الأم حاولت إبعاد الطالب عن حياة ابنتها، لكنه رفض، فطلبت من ابنتها أن تحضره إلى مسكنهم بأبراج خان الخليلي، وبمجرد وصوله تفاجأ الشاب باعتداء الأم عليه، حيث قيدته بـ"سلك دش" بمساعدة أخرين، وأوسعوه ضربا ثم ألقوا به من الطابق السابع.

ووصل الطالب إلى مستشفى بورسعيد العام، مصابا بكسور في الجمجمة والجسم وتوفي بعدها ساعات.

وكان اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، تلقى بلاغاً بسقوط الشاب.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث، وتبين أن الوحدة السكنية ليست منزل الشاب، وأنه كان متواجدا بداخلها.

وجرى ضبط المتواجدين في أثناء الحادث، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وشهدت جنازة الشاب توافد عدد كبير من أصدقائه وأصدقاء الفتاة، اللذين أنتجوا أغنية "راب" تعبر عن الحادث، مطالبين بالقصاص.

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