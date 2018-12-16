كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - وفد برلماني يلغي زيارته لـ"بسكو مصر" - اعرف السبب

رفض مسؤولون عن الشركة الأمريكية المالكة لشركة "بسكو مصر" اليوم الأحد بالإسكندرية، استقبال وفد من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ لاستيضاح حقائق المشكلات التي تواجهها فرع شركة بسكو مصر بالقاهرة.

ووقعت مشادات بين الوفد وبعض مسؤولي الشركة، اعتراضًا على ما وصفوه بسوء معاملة النواب، وقرر الوفد البرلماني إلغاء زيارته إلى الشركة الأم التي كانت ستنطلق اليوم.

مشادات بين عمال مفصولين ومسؤولي الشركة.. والوفد يتهم "القوى العاملة" بالتقصير

كما وقعت مشادات بين العمال المفصولين من شركة "بسكو مصر"، والمسؤولين الجدد عن الشركة بالتزامن مع وجود الوفد البرلماني.

واتهم نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان، بالتقصير في توضيح الحقائق كاملة أمام النواب قبل تنظيم الزيارة.

ونظم وفد برلماني من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، زيارة ميدانية صباح اليوم الأحد، لشركة بسكو مصر بالقاهرة، لتفقد أوضاع العمال بالشركة بعد ورود شكاوي عن فصل عدد من العمال بشكل تعسفي.

وضم الوفد عددًا من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بينهم النائبتين مايسة عطوة وسولاف درويش، وكيلتي اللجنة، والنائب فايز أبو خضرة، وبرفقتهم بعض ممثلي وزارة القوي العاملة ومكتب العمل بالقاهرة.

وجاءت الزيارة البرلمانية، بناء على طلب إحاطة محال للجنة القوى العاملة، بشأن أوضاع عمال شركة "بسكو مصر" وتعنت إدارة الشركة في عدم صرف مستحقات العاملين، وكذلك التعسف في فصل بعض العاملين.

وفور وصول الوفد البرلماني إلى مقر شركة بسكو مصر بالقاهرة، تفاجأ بعدم وجود مسؤولين في استقبالهم.

وقال رئيس القطاع الفني بالشركة ورئيس قطاع الموارد البشرية، إن الشركة لم تُخطر رسميًا بالزيارة وكان يجب إبلاغهم بتواجد النواب، ورفض بعض ممثلي الشركة دخول النواب عنابر التشغيل أو لقاء العمال.

ووقعت مشادات مع النواب، وتحدث الطرفين بصوت عال، وقرر النواب الانسحاب وإلغاء الزيارة التي كانت مقررة لزيارة فرع الشركة بالإسكندرية.

واستفسر النواب من ممثلي وزارة القوى العاملة ومكتب العمل، والذين أكدوا للوفد البرلماني، أنَّ هناك أكثر من 14 عاملًا تعرضوا للفصل التعسفي، وتقدموا بشكاوى لمكتب العمل وتم فحصها، وأنهم بعد ذلك سيلجأون للقضاء وفقًا لقانون العمل.

وقال ممثل مكتب العمل: "نتلقى شكاوى العمال، ويتم فحصها واستدعاء المسؤولين والبحث والتفاوض مع الشركة، وإذا لم تحل المشكلة خلال 21 يومًا تحال الشكولا للقضاء".

وأضاف ممثل مكتب العمل في تصريحات، "العمال لديهم مشكلة خاصة بعدم الحصول على الأرباح السنوية للشركة، وتم تحرير محضر والقضية منظورة أمام القضاء حاليا، وتوجد 51 قضية ضد الشركة خلال الفترة الأخيرة في عام ونصف".

