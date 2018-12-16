كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - يونس المصري يلتقي سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك
التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، جيفري آدامز سفير بريطانيا لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدنى وبخاصة مجال أمن الطيران.
وخلال اللقاء، أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات، وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تبادل الخبرات في مجال التدريب والصيانة وعمرة المحركات.
من جانبه، أشاد السفير البريطاني بالإجراءات الأمنية المطبقة داخل مطار القاهرة والمطارات المصرية، مشيراً إلى أنها تضاهي أعلى المستويات العالمية.
كما أعرب عن سعادته لزيادة الحركة الجوية بين مصر وبريطانيا في الفترة الماضية بما يعكس الزيادة المستمرة في حجم السياحة والاستثمار بين البلدين.
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