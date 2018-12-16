كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - معيط: الحكومة تسعى لإصدار قوانين للتجارة الإلكترونية وضرائب الإعلانات على الإنترنت

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تعهد أمام رئيس الجمهورية بإصلاح شامل للنظام الضريبي قبل نهاية يونيو 2020، مضيفا، أنه أدرك أن الطريق أمامنا لا يزال طويلا في مشوار الإصلاح، وأننا اتخذنا قررات مهمة وصعبة خلال الثلاث سنوات الماضية التي ستنعكس على القطاع الخاص.

وأضاف معيط، خلال لقائه بالغرفة الأمريكية اليوم، أن الوزارة لا تسعى إلى الضغط على الممولين، وأن الهدف الرئيسي هو دعم استثماراتهم وصناعاتهم وزيادة معدلات نمو الاستثمارات، وتابع: "وجهت الموظفين والعاملين بمصلحة الضرائب بالتواصل مع الممولين لإنهاء كل المنازعات والتواصل بشكل دائم معهم لخلق بيئة عمل مناسبة يشملها التفاهم والمرونة والبساطة.

وكشف معيط أن وزارة المالية تضع على رأس أجندتها خطة لمكافحة ومحاربة التهرب الضريبي، مؤكدا أنه المجتمع الضريبي الدولي يتضمن قوانين وتشريعات تتضمن ثقوب وثغرات تسمح بتأكل الأوعية الضريبية، مشيرا إلى أن خطة ميكنة الإجراءات الضريبية تهدف في الأساس لتقليل التعامل المباشر بين الممولين وأشخاص وأفراد مصلحة الضرايب المصرية.

ولفت معيط إلى الحكومة المصرية نفذت المرحلة الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال العامين الماضيين بمساعدة الشركاء الدوليين، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومجموعة العشرين.

وأوضح أن وزارته تبنت عدد من المحاور لتطوير القطاع لكننا نود التأكيد على استقرار السياسات الضريبية بهدف دعم الاستثمار.

وأكمل: "اتجهنا لتطوير عدد من الآليات المهمة أهمها إصدار الدليل الإرشادي للسعر المحايد الذي يتضمن إرشادات تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة ومتعددة الجنسيات، متضمنًا نظام التسعير المسبق للتعاملات، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الدستورية والتشريعية بهدف مكافحة تأكل الوعاء الضريبة ونقل الأرباح، بما يخدم تعزيز الشفافي".

ونوه معيط، إلى أن أحدث مؤشرات المؤسسات المالية الدولية خلال الـ5 أشهر الماضية، تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.

وأكد وزير المالية، أن أهم المؤشرات التي شهدت تحسنا وارتفعت معدلات النمو، وتراجعات معدلات البطالة، ومعدلات الاستثمار مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بشكل كامل باستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذ الحكومة منذ 3 سنوات لزيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل حقيقية لاستيعاب الوافدين والداخلين الجديد في سوق العمل المصري على مدار السنوات المقبلة، وتوفير شبكة الحماية المجتمعية، خصوصًا الشرائح الأكثر فقرا واحتياجا من خلال شبكة الحماية الاجتماعية.

وذكر معيط، إن الحكومة تسعى لإصدار قوانين للتجارة الإلكترونية وضرائب الإعلانات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أن ذلك يسير جنبا إلى جنب؛ لتوحيد الإجراءات الضريبية، مضيفًا أن الشكل العام للتجارة الإلكترونية، في العالم يتكون بشكل سريعا جدا، مؤكدا أننا علينا اللاحق بهذا التطور ونواكبه لحظيا.