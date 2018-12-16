كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - رمضان درويش يُحرز برونزية بطولة العالم لـ«الجودو»
رمضان درويش
توج رمضان درويش، لاعب منتخب مصر للجودو، بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للأساتذة، والتي تقام حاليا بالصين، عقب تغلبه على لاعب البرتغال بعشر نقاط نظيفة. وجاءت منافسة «درويش» على الميدالية البرونزية بعد خسارته في نصف نهائي المنافسات، ومن قبلها فوزه على أبطال هولندا وروسيا.
كان رمضان درويش أحرز الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 100 كجم، بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت بأوزبكستان نوفمبر الماضي.
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