كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - إشادة أمريكية بالإجراءات الأمنية بمطار القاهرة

أشاد وفد إدارة أمن النقل الأمريكية TSA برئاسة تيم ساندرسون، بجهود أمن مصر للطيران ومطار القاهرة بصفة عامة، وفريق العمل المسؤول عن رحلات نيويورك بصفة خاصة، موضحا أن ما يتم من إجراءات يفوق ما هو متوقع وبشكل متميز.

جاء ذلك عقب ختام زيارة الوفد الأمريكي لمطار القاهرة التي تم خلالها مراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة به خاصة إجراءات الأمن على رحلات مصر للطيران المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه، قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إنه تم تطبيق عدد من الإجراءات الأمنية الإضافية بمطار القاهرة والمطارات المصرية والشركات التابعة للوزارة وتطوير منظومة تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات إلى أعلى مستوى، كما أن أفراد الأمن بالشركات التابعة للوزارة يتم تدريبهم بمستوى عال في جميع التخصصات الأمنية.

وأضاف: واجتاز قطاعي أمن مصر للطيران ومطار القاهرة المراجعات على الإجراءات الأمنية المطبقة في قرية البضائع ومبنى التموين وإجراءات تأمين الركاب وأمتعتهم على الرحلات المتجهة إلى نيويورك دون أي ملاحظات.

في نهاية الزيارة وعقب مراجعة رحلة مصر للطيران لليوم الخامس تم عقد اجتماع ختامي مع جميع الجهات الأمنية بمطار القاهرة لعرض نتائج المراجعة، وشكر الوفد حسن الضيافة والتعاون البناء والمثمر الذي لمسوه خلال الزيارة كما اشادوا بالمجهود المبذول من إدارة المنظمات الدولية بقطاع أمن مصر للطيران في عودة البضائع على طائرات الركاب بدء من يناير 2019.

ومن جهته، أوضح Robert McLaughlin ملحق وزارة الأمن الداخلي بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن هذه الزيارة إلى جمهورية مصر العربية هي رقم 25 له، وشكر جميع الحاضرين للتسهيلات التي تمت لهم أثناء الزيارة.

ولفت إلى أنه سوف يتم عمل تدريب آخر على مرحلتين استكمالا للتدريب الذي تم في أغسطس 2018 من قبل إدارة النقل الأمريكي TSA بمطار القاهرة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري، وأنه سوف يتم التنسيق مع السلطة لعقد تدريب على التهديد الداخلي Insider Threats من قبل إدارة النقل الأمريكي TSA، كما تم العرض على بعض الدول العربية للمساعدة في إنشاء برنامج خاص بجمهورية مصر العربية في مجال أمن الطيران للتهديدات الأمنية الداخلية.