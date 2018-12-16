كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - توصيات مؤتمر أدب الطفل في اتحاد كتاب مصر

أعلن مؤتمر أدب الطفل الذي أقيم أمس، في النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، عن عدة توصيات جاءت كالتالي: 1- الإعلان عن جائزة سنوية لأدب الطفل برعاية النقابة العامة لاتحاد الكتاب وتفعيل مسابقة الناقد الصغير والكاتب الصغير من خلال شعبة أدب الطفل. 2- إقامة يوم عربي للاحتفاء بأدب بالطفل العربي والتعاون مع لجنة العلاقات العربية بالاتحاد. 3- إنشاء جريدة الكترونية خاصة بأدب الطفل تقوم الشعبة بإنشائها ويتم البث على الموقع الخاص بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب. 4- البدء في عمل أرشيف أو دليل لكل كتاب ومبدعي الأطفال ومقتطفات من أعمالهم. 5- تفعيل الصفحة الإلكترونية لشعبة أدب الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي. 6- إتاحة قنوات للتواصل بين المؤسسات الثقافية المعنية بأدب وثقافته حتى لا نعمل فى جذور منعزلة. 7- ضرورة تبنى استراتيجية لأدب الطفل بالتعاون مع اللجان والمؤسسات المعنية من خلال عرض سلسلة من ورش العمل والاجتماعات بمقر الاتحاد. 8- الاستفادة من رؤية مصر 2030 لتطوير أدب الطفل بما يلائم تحقيق أهدافها فيما يخص التنمية المستدامة وبناء المواطن والإعلان بمؤتمر علمى عن نتاج الجهود المبذولة لوضع واستراتيجية ثقافة الطفل المصرى. 9- الاهتمام بالدراسات النقدية حول أدب الطفل. 10- إقامة ورش عمل لكتاب الأطفال تستهدف تنمية مهارات الكتابة للأطفال، ومنها ما يخصص لتحليل أدب الأطفال المتضمن كتب الأطفال المدرسية. 11- تحفيز ودعوة كتاب الأطفال للاهتمام بالتجديد والمعاصرة وأدب الخيال العلمي. 12- الاهتمام بترجمة بعض الأعمال الفائزة فى أدب الطفل الإ لغات أخرى.

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