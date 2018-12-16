كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - الخطيب يُعلن التشكيل الجديد لقطاع الكرة في الأهلي

الخطيب قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع كرة القدم إعادة تشكيل وهيكلة قطاع الكرة في النادي على النحو التالي:- أ- الفريق الأول: – سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة – مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا – محمد يوسف مدرب عام – سباستيان مدرب مساعد – سامي قمصان مدرب – اليخاندرو مدرب أحمال – طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى ب- قطاع الناشئين: ك/ فتحي مبروك مديرًا للقطاع ك/ هشام حنفي مساعدًا لمدير القطاع ج- قطاع الأكاديميات: ك/ خالد الأمين مديرًا عام للقطاع د- إدارة إكتشاف المواهب: – ك/محمود صالح – ك/ ناجي خليل – ك/ حمدي أبو راضي – ك/ صديق الجمال هـ – إدارة التعاقدات وتسويق اللاعبين: – عدلي القيعي مستشارًا للتعاقدات – أمير توفيق مديرًا للتعاقدات ومن المقرر ان يعقد النادي غداً مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد..

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