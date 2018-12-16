كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - التأديبية العليا تعاقب مسئول بالبترول لإعتدائه على زميله

محاكمة

عاقبت المحكمة التأديبية العليا لمستوى الإدارة العليا، مدير عام مساعد بالإدارة العامة للشئون المالية والمسئول عن الخزينة بشركة بترول، بعقوبة التنبيه، لعدم مراعاته كرامة وظيفته وإخلاله للاحترام بها، من خلال قيامه بالتعدي على "مدير الشئون الصحية" بشركة بترول، بعصا خشبيه أثناء وقوع مشاجرة بينهما، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية للأخير بوفاته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحال الثانى وهو يعمل مديرا عاما ومسؤل الخزينة بشركة بترول سلك مسلك لا يتفق مع الاحترام لكرامة وظيفته ومنصبه الذي تقلده، ولم يراع الأخلاقيات العامة، فقام بالاعتداء على المدير الثانى بركله بقدمه، واستخدام عصا خشبية تمهيداً للاعتداء عليه، وتدخل الحاضرون بينهما لفض المشاجرة التى وقعت بينهما، فيما قام الأخر بالاعتداء اللفظي عليه، كما حمل كرسي خشبي في طريقه لضربه به.