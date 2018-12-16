كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - تأجيل محاكمة 40 متهما بقضية الاتجار بالبشر لـ19 ديسمبر

محاكمة أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، محاكمة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" الاتجار بالبشر"، لجلسة 19 ديسمبر لحضور باقى المتهمين والمرافعة وسماع الشهود. وطلب أعضاء هيئة الدفاع، مناقشة شهود الإثبات، وضابط الرقابة الإدارية محرر التحريات، وإخلاء سبيل بعض المتهمين. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.

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