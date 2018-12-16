كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - حماقي ينتهي من تسجيل ألبومه الجديد

انتهى الفنان محمد حماقي من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه منتصف الشهر المقبل. ويتعاون حماقى خلال الألبوم مع عدد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ونادر عبدالله وتامر حسين وخالد تاج وأحمد علي موسى. كما يتعاون مع عدد كبير من الملحنين وهم عمرو مصطفى وشريف تاج وتامر علي ومحمد يحيى، ومحمد النادي ومدين وشريف بدر وودود، فيما يتعاون حماقي مع الموزعين تميم وتوما ونادر حمدي ورامي سمير.

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