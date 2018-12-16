كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - تعين "سري الدين" و"الحفناوي" في "استشاري الوفد"

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليوم، تعيين الدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام الحزب السابق وعضو الهيئة العليا الحالي، والدكتور محمد حسن الحفناوي؛ عضوين في المجلس الاستشاري والسياسي والاقتصادي للوفد.

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