كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - عيسي المرزوق يحي حفل غنائي بدبي.. الجمعه

يستعد الفنان الكويتي عيسى المرزوق نجم برنامج "ستار أكاديمي" لإحياء حفل غنائي على المسرح الثقافي الرئيسي في دبي، الجمعة المقبل، ضمن حفلات القرية العالمية في دبي، بالتعاون مع شركة "روتانا".

يذكر أن أبرز أعمال عيسى الفنية، أغاني "‫يمين يسار" و"أخر حبه"، و"قنابل"، و"ماتحاسبنيش"، و"فيها سجن" و"ما انساك" و"فوبيا" وغيرها الكثير.