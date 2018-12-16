كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث الطالبية" لـ14 يناير

أحداث الطالبية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، لـ 14 يناير للمرافعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.