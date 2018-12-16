كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - هاني شاكر يستعد لطرح أغنيه جديده خلال الفتره القادمه

يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القادمة، في تعاون فني مع كل من الملحن محمد محمدي، والشاعر هاني عبدالكريم، والموزع الموسيقي خالد نبيل.

يذكر أن هاني شاكر، شارك مؤخرًا في فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدورته الـ27، والتي تمت إقامتها في دار الأوبرا المصرية.