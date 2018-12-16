كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - سعيد عبده: 60 ناشرا ينضمون لاتحاد الناشرين المصريين غدا

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه يواصل الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة التي تنطلق في 26 يناير 2019، التي يتم خلالها الاحتفال بالدورة الـ50 للمعرض.

وأضاف عبده، في تصريحات صحفية: معرض الكتاب يستوعب الجميع، لكنه لن يشارك ناشر به إلا إذا كان مقيدًا باتحاد الناشرين، وهي مادة موجودة بالفعل في القانون لكنها كانت غير مفعلة، وسنحرص على تفعليها ابتداءً من هذه الدورة، حرصًا منا على النظام والشكل الحضاري لاسم مصر.

وتابع عبده: الاتحاد يضم تحت 1200 ناشر أعضاء به، ومصر بها 1500 ناشر فعلي، وابتداءً من الغد سيتم انضمام 60 ناشرًا جديدًا للاتحاد، حرصًا من الجميع على المشاركة في الفعاليات بطريقة قانونية.